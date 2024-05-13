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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 13 мая, в Праге на стадионе «О2-Арена» завершилась игра чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Норвегии.

Норвегия
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Уверенную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.

В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю, их ассистентами дважды выступили Оливер Каски и Ере Иннала, по одной результативной передаче у Юхи Яаскя и Ахти Оксанена.

Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль, а голевую передачу на свой счёт записал Йоханнес Йоханнесен.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.

Норвегия
1:4
0:2, 1:2, 0:0
Финляндия
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