Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242210&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уверенную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.

В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю, их ассистентами дважды выступили Оливер Каски и Ере Иннала, по одной результативной передаче у Юхи Яаскя и Ахти Оксанена.

Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль, а голевую передачу на свой счёт записал Йоханнес Йоханнесен.