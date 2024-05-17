Финны обвинили Россию в подкупе судей в золотом матче ЧМ-2014. Русофобия или повод обратиться к врачу? | Источник: photo.khl.ru

Сборной России уже несколько лет нет на международной сцене. Даже прогнозировать вероятность возвращения в «хоккейную семью» сейчас нереально. Ближайшее будущее в полном тумане. Однако это не помешало финскому изданию Iltalehti вспомнить о финале чемпионата мира десятилетней давности и дать ему категоричную оценку как «самого скандального в истории». Тогда в Минске россияне победили сборную Финляндии 5:2 и завоевали золотые медали.

Прекрасно помню ту игру, за которой наблюдал из ложи прессы. Судейство что тогда, что сейчас спокойно могу назвать «домашним». Немец Ларс Брюггеман и американец Кит Кавал в двух-трех эпизодах поддушили финнов. Для крупных турниров картина нередкая. Но искать вселенский заговор в таких вещах — прямой путь в психиатрическую клинику. Видел неоднократно, как на разных уровнях и в разные годы топили российские сборные. Причины для этого могут быть разные. Политические моменты никто не отменял даже в мирные времена.

В роли команды, которую тянут за уши, та же сборная Финляндии сама оказывалась куда чаще. Всего два года прошло с финала чемпионата мира в Тампере. В той скандальной игре хозяевам сильно помогли арбитры в третьем периоде и овертайме, когда удаляли канадцев за все подряд. Самым смешным стал виртуальный фол Коула Силлинджера в эпизоде, когда финн Миро Хейсканен сам попал себе клюшкой по лицу. Размер невидимых бревен в глазах северных соседей вырос до астрономических размеров.

Десять лет назад четыре из пяти своих шайб сборная России забила в большинстве. Это неудивительно, учитывая подбор звезд в нападении — Овечкин, Малкин, Шипачев, Широков, Тихонов, Плотников. Но делать из тех событий шекспировскую драму — перебор, а в конкретном случае — чистая русофобия.

Находящийся на пенсии журналист Пекка Ялонен, которого сейчас в материале Iltalehti процитировали его коллеги, от фантомных болей не избавился, поэтому на старости лет повторяет свою выдумку о том, что арбитры были куплены. Без единого доказательства, разумеется.

Зато есть упоминание президентов России и Белоруссии, присутствовавших на матче. Их фотография стоит главной в статье. Из этого факта, видимо, должно все стать окончательно ясно. Хотя, следуя такой «логике», странно, что несколькими месяцами ранее в олимпийском четвертьфинале Сочи присутствие на трибунах первого лица страны ни на что не повлияло.

Справедливости ради стоит отметить максимально достойное поведение Эркки Вестерлунда, который тогда тренировал сборную Финляндии. Он не скрывает, что судейство в минском финале ему не понравилось, но при этом обошелся без голословных обвинений и поисков врага.

А бывший арбитр Яри Левонен на корню зарубил идею о возможном подкупе судей, отвечая на вопросы журналиста. В остатке только воспаленное сознание одного человека, которого и коллегой называть не хочется. Если финнам больше не о чем писать, то пусть делают что хотят. Их право. Наше дело — относиться к этим заявлениям максимально спокойно. Весной разные обострения проявляются. Пусть лучше этим вопросом занимаются врачи соответствующего профиля.