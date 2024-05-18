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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадцы вырвали победу у финнов на чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Канада
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ПольшаЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Встреча группы А, которая прошла в субботу в Праге, закончилась со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Брендон Танев (17), Оуэн Пауэр (38), Брэндон Хэйгел (52) и Доусон Мерсер (60). У проигравших дубль оформил Ессе Пульюярви (2, 37), еще один гол на счету Вальттери Пуустинена (4).

Канадцы одержали пятую победу подряд и с 14 очками поднялись на второе место в турнирной таблице, команда Финляндии с семью баллами располагается на четвертой позиции.

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В матче группы В, прошедшем в Остраве, сборная Германии одержала победу над поляками со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Немцы набрали 12 очков и стали вторыми в группе. Поляки (1) с шестью поражениями в шести играх идут на последнем месте.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.

Канада
5:3
2:2, 1:1, 2:0
Финляндия
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