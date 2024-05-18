Канадцы вырвали победу у финнов на чемпионата мира по хоккею

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242294&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча группы А, которая прошла в субботу в Праге, закончилась со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Брендон Танев (17), Оуэн Пауэр (38), Брэндон Хэйгел (52) и Доусон Мерсер (60). У проигравших дубль оформил Ессе Пульюярви (2, 37), еще один гол на счету Вальттери Пуустинена (4).

Канадцы одержали пятую победу подряд и с 14 очками поднялись на второе место в турнирной таблице, команда Финляндии с семью баллами располагается на четвертой позиции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242295&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче группы В, прошедшем в Остраве, сборная Германии одержала победу над поляками со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Немцы набрали 12 очков и стали вторыми в группе. Поляки (1) с шестью поражениями в шести играх идут на последнем месте.