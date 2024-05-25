Сборная Чехии впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира по хоккею

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241492&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 7:3 обыграла команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Праге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Доминик Кубалик (8-я и 30-я минуты), Давид Кампф (10), Ондржей Каше (27), Мартин Нечас (27) и Лукаш Седлак (46, 54). У проигравших отличились Маркус Юханссон (4), Маркус Петтерссон (9) и Юэль Эрикссон Эк (36).

Сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда чешская команда в решающем матче обыграла россиян (2:1). В другом полуфинале сыграют команды Канады и Швейцарии. Встреча пройдет в субботу и начнется в 19:20 мск.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз. Сборная Чехии выигрывала турнир 6 раз, еще 6 раз побеждала команда Чехословакии.