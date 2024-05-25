Сборная Чехии впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Чехи обыграли шведов со счетом 7:3.
Швеция
ЧехияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Чехи обыграли шведов со счетом 7:3.
ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 7:3 обыграла команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Праге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Доминик Кубалик (8-я и 30-я минуты), Давид Кампф (10), Ондржей Каше (27), Мартин Нечас (27) и Лукаш Седлак (46, 54). У проигравших отличились Маркус Юханссон (4), Маркус Петтерссон (9) и Юэль Эрикссон Эк (36).
Сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда чешская команда в решающем матче обыграла россиян (2:1). В другом полуфинале сыграют команды Канады и Швейцарии. Встреча пройдет в субботу и начнется в 19:20 мск.
Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз. Сборная Чехии выигрывала турнир 6 раз, еще 6 раз побеждала команда Чехословакии.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.