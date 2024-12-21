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Третьяк исключил скорое возвращение сборной России на турниры IIHF

Президент Федерации хоккея России заявил, что ФХР продолжает вести переговоры с IIHF, но «ответа пока нет никакого».

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил «Интерфаксу», что не ожидает в ближайшее время возвращения национальной команды в турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

«В ближайшее время нет», — ответил глава ФХР на вопрос о сроках возвращения российских хоккеистов.

Третьяк добавил, что участие российских хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года целиком зависит от IIHF.

На вопрос про переговоры с IIHF Третьяк ответил: «Ведем все время, в прессе выступаем, но ответа пока нет никакого».

IIHF отстранила сборные России в 2022 году. Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов 2 декабря говорил, что россиянам пока никто не предлагает вернуться на каких бы то ни было условиях.

Также Курбатов говорил, что IIHF должна принять решение о допуске россиян на Олимпиаду в феврале или марте 2025 года, в случае отказа возможности выступить на Играх в Италии у сборной уже не будет.

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