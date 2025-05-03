Сборная Украины по хоккею не сумела выйти в элитный дивизион чемпионата мира

ТАСС, 3 мая. Сборная Украины не сумела выйти в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. В субботу в заключительном туре I дивизиона группы А, матчи которой проходили в Румынии, украинцы со счетом 2:3 уступили японцам.
В других матчах игрового дня итальянцы разгромили команду Румынии со счетом 7:1, сборная Великобритании переиграла поляков (3:0). В элитный дивизион выходят первые две команды группы, ими стали сборные Великобритании (12 очков) и Италии (10), украинцы заняли третье место (9). На чемпионате мира 2026 года в Швейцарии британцы и итальянцы сыграют вместо двух сборных, которые займут последние места в группах А и В предварительного турнира мирового первенства этого года и в 2026 году выступят в группе А дивизиона I.
Ранее в субботу сборная Грузии заняла первое место во втором дивизионе чемпионата мира в группе B и впервые сыграет в группе А дивизиона II (четвертом по силе дивизионе). 27 апреля сборная Киргизии вышла в группу В дивизиона II, поднявшись из группы A дивизиона III.
Украинские хоккеисты не играли в элитном дивизионе с 2007 года, когда на турнире в России заняли 16-е место и выбыли в группу А дивизиона I. Наивысшим достижением сборной Украины на чемпионате мира является девятое место на турнире 2002 года.
По решению Международной федерации хоккея (IIHF) мужские и женские сборные России и Белоруссии во всех возрастах после февраля 2022 года не допущены до участия до международных турниров. В начале февраля нынешнего года совет IIHF продлил отстранение россиян и белорусов с оговоркой, что в случае изменения политической ситуации в мире решение может быть изменено. В Федерации хоккея России допустили, что до 20 мая могут подать апелляцию на это решение IIHF. В свою очередь, решение по допуску сборной России на олимпийский турнир 2026 года примет Международный олимпийский комитет. В сентябре 2022 года на полугодовом конгрессе IIHF было принято решение, что в случае возвращения на чемпионат мира сборные России и Белоруссии выступят в высшем дивизионе.