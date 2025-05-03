Сборная Украины по хоккею не сумела выйти в элитный дивизион чемпионата мира

По решению Международной федерации хоккея (IIHF) мужские и женские сборные России и Белоруссии во всех возрастах после февраля 2022 года не допущены до участия до международных турниров. В начале февраля нынешнего года совет IIHF продлил отстранение россиян и белорусов с оговоркой, что в случае изменения политической ситуации в мире решение может быть изменено. В Федерации хоккея России допустили, что до 20 мая могут подать апелляцию на это решение IIHF. В свою очередь, решение по допуску сборной России на олимпийский турнир 2026 года примет Международный олимпийский комитет. В сентябре 2022 года на полугодовом конгрессе IIHF было принято решение, что в случае возвращения на чемпионат мира сборные России и Белоруссии выступят в высшем дивизионе.