Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал о своей работе в сборной Казахстана на ЧМ-2025

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от работы в сборной Казахстана на чемпионате мира 2025 года.

Источник: Чемпионат.com

— В межсезонье вы работали в штабе сборной Казахстана на чемпионате мира. Если снова поступит приглашение, поедете или останетесь в клубе?

— Хочу поблагодарить сборную Казахстана и Олега Владимировича Болякина (главный тренер команды Казахстана. — Прим. «Чемпионата») за приглашение. Для меня это был большой опыт. Я никогда не работал помощником, а тут попробовал себя в этой роли. Это совсем другая профессия. Посмотрел, как готовятся сборные США, Чехии, Швейцарии, Германии. Увидел, куда движется хоккей, чем он отличается от КХЛ. Несколько идей уже привнёс в «Адмирал».

Но для себя понял: я всё-таки не помощник. По духу, по характеру мне ближе роль главного тренера. Когда ответственность на тебе, когда ты руководишь процессом. Это разные профессии, и мне интереснее именно быть главным, — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».