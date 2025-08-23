Главный тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал о своей работе в сборной Казахстана на ЧМ-2025

— Хочу поблагодарить сборную Казахстана и Олега Владимировича Болякина (главный тренер команды Казахстана. — Прим. «Чемпионата») за приглашение. Для меня это был большой опыт. Я никогда не работал помощником, а тут попробовал себя в этой роли. Это совсем другая профессия. Посмотрел, как готовятся сборные США, Чехии, Швейцарии, Германии. Увидел, куда движется хоккей, чем он отличается от КХЛ. Несколько идей уже привнёс в «Адмирал».