Сенсация в плей-офф МЧМ. Финляндия оставила американцев без медалей

Четвертьфинал молодежного чемпионата мира между сборными США и Финляндии однозначно воспринимался болельщиками и экспертами как матч, в котором у Суоми мало шансов на успех. Действующие победители МЧМ американцы, играющие дома, не скрывали амбиций стать обладателями золота в очередной раз, а финская команда воспринималась как темная лошадка — и это еще в лучшем случае.
«Это будет невероятно трудный матч. Мы хорошо сыграли против США в контрольных матчах, но это команда, которая круто катается, ведет очень активную борьбу в чужой зоне. Будет непросто», — признал защитник финнов Лассе Болиус до старта встречи.
«У нас накопилось много негативного багажа по отношению к американцам. Возможно, это придаст нам дополнительную энергию. Но эту команду очень сложно обыграть», — добавил центрфорвард Юлиус Миеттинен.
Опасения финнов поначалу подтверждались с трудом. Начало матча прошло в равной борьбе и даже с небольшим преимуществом Суоми по броскам, но поразить ворота друг друга команды в первом периоде не смогли. А уже на первой минуте второго отрезка сборная США вышла вперед — Коул Хатсон завершил классную скоростную трехходовку.
Финны отыгрались пять минут спустя, когда Хейкки Руохонен воспользовался ошибкой голкипера американцев. Николас Кемпф очень неторопливо перемещался вдоль линии ворот, оставив неприкрытым ближний угол, чем и воспользовался соперник, сравнявший счет. Правда, достаточно быстро хозяева площадки снова вышли в лидеры, реализовав большинство, и на цифрах 2:1 в пользу США все надолго замерло.
Казалось, американцы спокойно прибавят в концовке и дожмут финнов, но произошло обратное. За семь минут до конца Лео Туува замкнул передачу на дальней штанге и сравнял счет, а еще через минуту хозяева забыли на своем пятачке Йоону Саарелайнена, который броском в касание вывел сборную Финляндии вперед — 3:2.
Американцы занервничали, но виду не подали. Райкер Ли спас звездно-полосатых, переведя встречу в овертайм, который продлился только пару минут. Артту Вялиля с достаточно острого угла точно бросил в дальнюю «девятку» ворот Кемпфа, повергнув хозяев турнира в шок.
«Неважно, кто именно забил. Просто так получилось, что я. Конечно, это было приятно. За пару минут, когда американцы сравняли счет, все было невероятно напряженно. Нам было очень обидно, что матч перешел в овертайм. Что слышал во время победного гола? Ничего. Звук отключился», — сказал после матча довольный Вялиля.
«Это была великая победа!» — констатировало финское издание Iltalehti.
Кроме Финляндии, в полуфинал МЧМ вышли шведы и чехи, а также канадцы, разгромившие Словакию.