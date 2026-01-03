Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.15
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2

Канадские хоккеисты за полчаса разгромили словаков в четвертьфинале МЧМ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сборная Канады разгромила команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет и вышла в следующую стадию турнира.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой канадцев со счетом 7:1 (5:0, 2:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Коул Решни (14-я минута), Тидж Игинла (15), Майкл Миса (17), Сэм О’Райли (18), Брэди Мартин (20), Портер Мартон (30) и Коул Бодуан (31). Гол словаков на счету Яна Хована (37).

Сборная Канады стала последним полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолели команды Швеции, Чехии и Финляндии. Хозяева первенства американцы проиграли финнам в четвертьфинале и лишились возможности защитить чемпионский титул.

В полуфинале 5 января канадцы встретятся с чехами, а финны — со шведами.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.