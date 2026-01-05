Чехи снова кошмарят канадцев на МЧМ. Выбили из плей-офф и оставили без золота уже третий год подряд!

05 янв 04:30 Канада U20 — Чехия U20 4:6.
Невозможно придумать более эффектную развязку МЧМ в Северной Америке, чем финал США — Канада. Однако хозяева турнира испортили идеальный сценарий еще в четвертьфинале. Американцы уступили Финляндии в овертайме и впервые за три турнира остались без медалей. Не дошли до золотого матча и канадцы — в финал их не пустила традиционно неудобная сборная Чехии.
Полуфинальный вечер в Сент-Поле стартовал с европейского дерби Финляндия — Швеция. Суоми весь матч догоняли соперника, но сумели затянуть игру в овертайм. Формат 3×3 стал настоящим бенефисом финского вратаря Петтери Римпинена. Он отразил четыре (!) выхода один на один и дал команде шанс заползти в финал. Но как бы Швеция ни транжирила моменты, в драматичной серии буллитов «Тре Крунур» забрали свое: спасительный пятый бросок реализовал Берглунд, а восьмым победу принес Фронделл.
Куда более драматичным вышел второй полуфинал. Теплые взаимоотношения Канады и Чехии тянутся третий год подряд. На двух предыдущих турнирах чехи выбивали «кленовых» в четвертьфинале. Нет сомнений, что эти поражения сидели в голове канадцев перед сегодняшним матчем. Однако прервать неудачную серию не удалось — финал пройдет без североамериканских сборных. И хотя канадцы открыли счет, отличился Тидж Игинла — сын легендарного Джерома Игинлы, далее чехи включились и в привычном стиле закошмарили соперника.
Развязка пришлась на концовку третьего периода. Заключительную двадцатиминутку канадцы начали, уступая в счете, но относительно быстро догнали соперника. Так матч и продолжался: чехи выходили вперед, «кленовые» сравнивали. Казалось, когда проспект «Филадельфии» Портер Мартон организовал четвертый гол Канады за две с половиной минуты до сирены, его партнеры на волне куража дожмут чехов если не в основное время, то в овертайме. Как бы ни так. Европейцы выписали сопернику лучший ответ на провокации в матче группового этапа: Томаш Полетин за 74 секунды до конца ввел Канаду в ужас.
На спасение матча времени оставалось безумно мало, и его канадцы потратили бездарно: заработали удаление за блокировку вратаря и пропустили шестую шайбу, уравняв составы заменой голкипера на пятого полевого. В самой концовке сдали нервы у наследника Коннора Макдэвида и фаворита ближайшего драфта — Гэвина Маккенны. За оскорбление судей главная звезда Канады получил 2+10 и ничем не мог помочь своей команде на последних секундах. Впрочем, ей бы вряд ли помог и сам Макдэвид — Канада поставила себя в тупик и в очередной раз не пробилась в финал МЧМ.
Невероятный по событиям матч завершился победой Чехии — 6:4. Еще недавно сборная страдала от нехватки молодых талантов и на топ-турниры собирала один из самых возрастных составов среди конкурентов. Сейчас же на подходе крайне перспективное поколение: четвертый МЧМ подряд чехи будут с медалями и имеют реальные шансы на долгожданное золото. Победителями турнира они не становились с 2001 года, когда лучшим бомбардиром был небезызвестный российской аудитории Павел Брендл.