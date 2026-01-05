Чехи снова кошмарят канадцев на МЧМ. Выбили из плей-офф и оставили без золота уже третий год подряд!

На спасение матча времени оставалось безумно мало, и его канадцы потратили бездарно: заработали удаление за блокировку вратаря и пропустили шестую шайбу, уравняв составы заменой голкипера на пятого полевого. В самой концовке сдали нервы у наследника Коннора Макдэвида и фаворита ближайшего драфта — Гэвина Маккенны. За оскорбление судей главная звезда Канады получил 2+10 и ничем не мог помочь своей команде на последних секундах. Впрочем, ей бы вряд ли помог и сам Макдэвид — Канада поставила себя в тупик и в очередной раз не пробилась в финал МЧМ.