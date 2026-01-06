Ричмонд
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира

Сборная Канады выиграла бронзу на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Источник: IIHF.com

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.

Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой канадской сборной со счетом 6:3 (3:2, 2:1, 1:0). В составе канадцев шайбы забросили Сэм О’Райли (2-я и 26-я минуты), Брэйден Кутс (5), Зейн Парек (19), Портер Мартон (22) и Гэвин Маккенна (54). У финнов отличились Артту Вялиля (4), Юлиус Миеттинен (12) и Хейкки Руохонен (35).

Молодежная сборная Канады, которая является 20-кратным чемпионом мира, завоевала бронзовые медали и впервые с 2023 года заняла призовое место в розыгрыше молодежного первенства планеты.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.