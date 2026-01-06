Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Сборная Швеции в третий раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финале шведы обыграли чехов со счетом 4:2.

Источник: Соцсети

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду Чехии со счетом 4:2 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходили в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

Шайбы в матче забросили Каспер Юствора-Карлссон (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44) и Ивар Стенберг (60). У проигравших отличились Адам Иржичек и Матей Кубеса (60).

В матче за бронзовые медали сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 6:3. Канадцы являются рекордсменами по победам на турнире (20), они в третий раз подряд не смогли выйти в финал. Победитель двух предыдущих молодежных чемпионатов мира сборная США уступила финнам (3:4 ОТ) в ¼ финала.

Самым ценным игроком турнира выбрали 18-летнего чешского форварда Войтеха Чихара, он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 12 очков (4 шайбы + 8 передач). Лучшим голкипером стал швед Лав Харенстам, лучшим защитником — чех Адам Иржичек, лучшим форвардом — швед Антон Фронделл. Лучшим бомбардиром турнира стал канадец Майкл Хейдж, набравший 15 очков (2 шайбы + 13 передач).

Сборная Швеции в третий раз стала победителем молодежного чемпионата мира, ранее шведы выигрывали турнир в 1981 и 2012 годах. В 2012 году они в овертайме обыграли россиян. Также в активе шведской команды 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Чешские хоккеисты дважды побеждали на молодежных чемпионатах мира, дважды завоевывали серебро и трижды — бронзу.

Сборная России пропускает турнир в США в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея. В 2027 году молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде.