Сборная Швеции в третий раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции в третий раз стала победителем молодежного чемпионата мира, ранее шведы выигрывали турнир в 1981 и 2012 годах. В 2012 году они в овертайме обыграли россиян. Также в активе шведской команды 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Чешские хоккеисты дважды побеждали на молодежных чемпионатах мира, дважды завоевывали серебро и трижды — бронзу.