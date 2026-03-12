Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.58
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.11
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.50
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что без российских спортсменов международные хоккейные соревнования нельзя назвать сильнейшими. Ее слова передает «Советский спорт».

Источник: Газета.Ру

«Сейчас мирового хоккея нет. Какой же он мировой, если там нет одной из сильнейших сборных? Хоккей без России — все равно, что хоккей без Канады», — заявила Тарасова.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.