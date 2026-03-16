Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
П1
1.89
X
4.40
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
П1
2.26
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
П1
2.59
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
П1
2.03
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
П1
1.72
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Беттмэн: решение по участию россиян в Кубке мира по хоккею пока не принято

Турнир состоится в 2028 году.

Источник: AP 2024

ТАСС, 16 марта. Решение по участию сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года пока не принято. Об этом заявил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Эрик Энгельс.

Беттмэн отметил, что пока не может назвать восемь команд, которые примут участие в турнире.

«Решение по России еще не принято», — сказал комиссар НХЛ.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ сообщал, что матчи турнира пройдут в Канаде и Чехии. Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.