Беттмэн: решение по участию россиян в Кубке мира по хоккею пока не принято

ТАСС, 16 марта. Решение по участию сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года пока не принято. Об этом заявил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Эрик Энгельс.
Беттмэн отметил, что пока не может назвать восемь команд, которые примут участие в турнире.
«Решение по России еще не принято», — сказал комиссар НХЛ.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ сообщал, что матчи турнира пройдут в Канаде и Чехии. Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала.
С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.