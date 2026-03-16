Беттмэн: решение по участию россиян в Кубке мира по хоккею пока не принято

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ сообщал, что матчи турнира пройдут в Канаде и Чехии. Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала.