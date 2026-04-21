Сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу на юниорском чемпионате мира

В третьем матче на мировом первенстве казахстанские хоккеисты встречались с командой Украины. Матч завершился победой отечественной сборной со счетом — 5:3.
Забитыми шайбами в составе победителей отметились Владислав Ануфриев, Михаил Коленко, Никита Гридасов, Матвей Решетко и Егор Кравченко. За Украину голы забивали Артем Ратушняк, Святослав Васяк и Ярослав Панасенко.
На данный момент в активе сборной Казахстана девять очков. Она занимает второе место, уступая лидирующей Швейцарии по разнице забитых шайб. Следующий матч казахстанские юниоры проведут против лидеров группы.
Всего в турнире участвуют шесть команд. Победитель соревнований выйдет в элитный дивизион. Слабейшая сборная вылетит в лигу IB.