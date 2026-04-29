Сенсация на юниорском ЧМ. Канада вылетела в четвертьфинале

Сборная Швеции U18 сотворила сенсацию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. «Тре Крунур», вышедшие из группы лишь с третьего места, выбили канадцев (4:2) и вышли в полуфинал турнира.
Почему они встретились так рано
Сборная Канады до 18 лет длительное время не славилась успешными результатами: в период с 2009 по 2020-й «кленовые листья» лишь раз брали золотые медали на юниорском ЧМ. Для сравнения, у американцев на этом отрезке семь побед. Еще дважды побеждали финны и один раз шведы.
Однако после пандемии все поменялось. С 2021-го канадцы три раза выигрывали трофей. Причем к этому ЮЧМ они подходили в статусе действующего чемпиона.
Но проблемы возникли уже в первом матче группового этапа: «кленовые листья» проиграли хозяевам турнира словакам (1:2). Несмотря на то, что Канада дальше катком проехалась по Латвии (6:0), Норвегии (8:0) и Финляндии (7:0), первое место в группе занять не удалось — та самая Словакия опередила их на одно очко.
Удивительно, но лучшим бомбардиром канадцев стал нападающий с русскими корнями Дима Жилкин, набравший 7 (5+2) очков. Его старший брат Даниил, родившийся в Москве, сейчас играет в системе «Виннипега» и даже провел шесть матчей в НХЛ в сезоне-2025/26.
Надо признать, что для шведов групповой этап сложился еще хуже. Скандинавы переиграли Германию (7:2), и Данию (10:1), но уступили Чехии (1:2) и без шансов сгорели американцам (1:9).
Много драмы
Шведы открыли счет уже на третьей минуте: Олле Карлссон здорово выкатился на пятачок и переправил шайбу в ворота после наброса Адама Номме. Для нападающего этот гол стал первым на турнире. В четырех матчах группового этапа он отметился лишь одним ассистом.
В том же первом периоде Олле еще и поучаствовал в шайбе двух Андерссонов: Адам точной передачей нашел своего однофамильца Людвига, а тот мощно отправил шайбу под перекладину.
Но удержать такое комфортное преимущество «Тре Крунур» не смогли. Уже в начале второго периода Мэддокс Дажене сократил отставание канадцев до одной шайбы. А с учетом дальнейших событий шведы могли жаловаться лишь на фортуну.
Сначала у них отобрали гол после запроса тренерского штаба соперника. Судьи около пяти минут смотрели повтор заброшенной шайбы и все же решили, что Маркус Нордмарк своими активными действиями мешал голкиперу отразить бросок Александра Комманда.
Позже «Тре Крунур» умудрились пропустить шайбу на последней секунде второго игрового отрезка. Команды ушли на перерыв при ничейном счете.
Интересно, что даже такой поворот событий не прибил шведов, хотя в молодежном хоккее их уже длительное время считают слабохарактерными. В третьем периоде канадцы серьезно давили, но все им подпортило нелепое удаление за выброс шайбы. Этим воспользовался Нильс Бартольдссон, попавший с центра зоны перед перекладину.
У «Кленовых листьев» не получилось даже устроить толковый финальный штурм. Стоило только голкиперу смениться на шестого полевого, тот же Бартольдссон моментально отправил четвертую шайбу в пустые ворота.
Это фиаско стало продолжением неудачных результатов канадцев на мировой арене в этом сезоне. На молодежном ЧМ сборная заняла лишь третье место, вылетев в полуфинале от Чехии. Взрослая национальная команда уступила в финале Олимпиады американцам. Теперь подвели и юниоры.
Последний шанс на золото — взрослый ЧМ, который пройдет в мае в Швейцарии.
Максим Клементьев