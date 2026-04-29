Сенсация на ЮЧМ, которая точно войдет в историю. США вылетели после поражения Латвии

Чуть ранее Канада проиграла шведам. Впервые за 20 с лишним лет пьедестал будет без североамериканцев.

Источник: пресс-служба сборной США по хоккею

Юниорский чемпионат мира продолжает удивлять: вслед за канадцами турнир покинула сборная США, уступившая Латвии в четвертьфинале со счетом 2:5. Теперь в топ-3 гарантированно не будет никого из североамериканцев — уникальная ситуация для ЮЧМ.

Сенсационная победа

Традиционно латыши никогда не вызывали проблем у звездно-полосатых — в последние годы юные представители США чаще громили прибалтийских оппонентов. С 2019 года три встречи закончились победой американцев со счетом 7:1, а в 2022-м они и вовсе уничтожили соперника — 13:3.

Однако в этот раз все получилось иначе. США ожидаемо выступали с позиции силы и больше бросали по воротам, но за два периода отличиться не смогли. А вот латвийским хоккеистам повезло больше — они забросили по шайбе в каждом из отрезков: в первом постарался Мартинс Клауканс с передачи Рикардса Руткиса, во втором последний сам выступил в роли снайпера.

В третьем периоде американцы атаковали яростно, буквально заперев соперника в его зоне, и нанесли 20 бросков в створ. Но голкипер Патрикс Плуменс действовал превосходно и совершил 18 спасений за 20 минут, пропустив всего две шайбы — от Лукаса Заича и Виктора Планте.

Не менее удачно выступили партнеры Плуменса. В начале периода Магнусс Авонитс увеличил преимущество, а дальше латыши воспользовались тем, что американцы в попытке спастись сняли вратаря. В итоге две шайбы прибалты забросили в пустые ворота — сперва дубль оформил Руткис, а окончательный счет установил Даниэлс Рейдзанс.

Исторический турнир

Результат стал сенсационным для обеих сборных. Так, Латвия впервые в своей истории попала в полуфинал юношеского чемпионата мира. У американцев рекорд со знаком «минус» — они первый раз за пять лет пролетели мимо топ-3.

Впрочем, их провал «скрасили» канадцы, которые незадолго до своих соседей тоже вылетели с турнира. Победители двух последних ЮЧМ уступили шведам — 2:4.

Теперь турнир в Словакии смело можно называть уникальным: впервые с 2002 года никого из североамериканцев не будет в медалях. В общей сложности за 23 года США и Канада на двоих взяли 32 награды (включая 17 побед). И внезапно прервали серию — и это при условии, что на соревнованиях даже не было России.

Артем Белинин