Чехия победила Латвию и завоевала бронзу юниорского чемпионата мира U18 по хоккею

Сборная Чехии U18 одержала победу над Латвией в матче за 3-е место юниорского чемпионата мира.
Игра завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Давид Гук, по разу отличились форварды Матей Томанек и Симон Католицки. За проигравших забил Мартиньш Клауканс.
Позже в субботу в финале сыграют Словакия и Швеция.