Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
1
:
Монреаль
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Германия
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
Германия победила Австрию на чемпионате мира

Сборная Германии обыграла сборную Австрии в матче группового турнира чемпионата мира — 6:2. Игра проходила на «Свисс Лайв Арене» в Цюрихе.

Источник: Reuters

У немцев 4 (3+1) очка набрал Лукас Райхел, по три очка на счету Йозуа Самански (1+2) и Фредерика Тиффельса (0+3). У австрийцев голы забили Леон Валлнер и Винценц Рорер.

Германия набрала 7 очков и занимает 4-е место в таблице группы A. Австрия с 9 очками располагается на 3-й строчке.

В следующем матче немцы сыграют с Великобританией, Австрия встретится с Финляндией.

Австрия
2:6
0:0, 1:2, 1:4
Германия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
23.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 9685 зрителей
Главные тренеры
Роджер Бадер
Харольд Крайс
Вратари
Атте Толванен
(00:00-54:26)
Филипп Грубауэр
Атте Толванен
(c 54:44)
1-й период
09:10
Максимилиан Кастнер
2-й период
22:22
Леон Валльнер
(Тим Харниш, Пауль Штапельфельдт)
23:28
Лукас Райхель
(Джошуа Замански, Фредерик Тиффельс)
33:07
Джошуа Замански
(Фредерик Тиффельс, Лукас Райхель)
35:02
Бернд Вольф
3-й период
43:53
Винценц Рорер
45:47
Лукас Райхель
(Джошуа Замански, Мориц Зайдер)
48:25
Мануэль Видерер
(Мориц Зайдер, Нико Креммер)
48:59
Винценц Рорер
(Тимо Никль, Симеон Швингер)
50:04
Петер Шнайдер
50:04
Петер Шнайдер
50:17
Тимо Никль
51:45
Лукас Райхель
(Марк Михаелис, Фредерик Тиффельс)
54:44
Александер Эль
(Марк Михаелис, Самуэль Дав-Макфолс)
Статистика
Австрия
Германия
Штрафное время
10
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит