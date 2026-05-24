Германия победила Австрию на чемпионате мира

У немцев 4 (3+1) очка набрал Лукас Райхел, по три очка на счету Йозуа Самански (1+2) и Фредерика Тиффельса (0+3). У австрийцев голы забили Леон Валлнер и Винценц Рорер.
Германия набрала 7 очков и занимает 4-е место в таблице группы A. Австрия с 9 очками располагается на 3-й строчке.
В следующем матче немцы сыграют с Великобританией, Австрия встретится с Финляндией.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
23.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 9685 зрителей
Главные тренеры
Роджер Бадер
Харольд Крайс
Вратари
Атте Толванен
(00:00-54:26)
Филипп Грубауэр
Атте Толванен
(c 54:44)
1-й период
09:10
Максимилиан Кастнер
2-й период
22:22
Леон Валльнер
(Тим Харниш, Пауль Штапельфельдт)
23:28
Лукас Райхель
(Джошуа Замански, Фредерик Тиффельс)
33:07
Джошуа Замански
(Фредерик Тиффельс, Лукас Райхель)
35:02
Бернд Вольф
3-й период
43:53
Винценц Рорер
45:47
Лукас Райхель
(Джошуа Замански, Мориц Зайдер)
48:25
Мануэль Видерер
(Мориц Зайдер, Нико Креммер)
48:59
Винценц Рорер
(Тимо Никль, Симеон Швингер)
50:04
Петер Шнайдер
50:04
Петер Шнайдер
50:17
Тимо Никль
51:45
Лукас Райхель
(Марк Михаелис, Фредерик Тиффельс)
54:44
Александер Эль
(Марк Михаелис, Самуэль Дав-Макфолс)
Статистика
Австрия
Германия
Штрафное время
10
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит