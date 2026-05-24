Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
1
:
Монреаль
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Германия
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
Сборная Норвегии впервые с 2011 года обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: AP 2024

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 3:2 одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Стеен (10-я, 34-я минуты) и Эйрик Сальтсен (50). У проигравших отличились Ивар Стенберг (23) и Лукас Рэймонд (44). На 9-й минуте Рэймонд не смог реализовать буллит.

Сборной Норвегии удалось обыграть шведов на чемпионате мира впервые за 15 лет. В последний раз подобный результат в матче этих команд был зафиксирован во время группового этапа мирового первенства — 2011. Тогда норвежцы одолели соперника со счетом 5:4 после серии буллитов. После этого команды встречались между собой шесть раз.

На счету норвежцев стало 10 очков после 5 матчей, в активе шведов 9 баллов по итогам 6 игр. Команды занимают 4-е и 5-е места в турнирной таблице группы B соответственно. В следующем матче сборная Норвегии 25 мая сыграет против команды Чехии, шведы днем позднее встретятся со словаками.

Параллельный матч группы A завершился победой сборной Германии над командой Австрии (6:2).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Норвегия
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Швеция
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
23.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 5417 зрителей
Главные тренеры
Петтер Торесен
Сэм Халлам
Вратари
Хенрик Хаукеланн
Арвид Седерблум
(00:00-57:40)
1-й период
07:59
Расмус Асплунд
08:10
Лукас Раймонд
09:32
Ноа Стин
(Эскильд Бакке Ольсен, Петтер Вестерхейм)
2-й период
21:58
Миккел Эриксен
22:23
Ивар Стенберг
(Джек Берглунд, Вигго Бьорк)
25:52
Мартин Реннилль
26:46
Симон Хольмстрем
31:39
Макс Крогдаль
33:15
Ноа Стин
(Ховард Эстрем Сальстен)
36:03
Якоб Сильферберг
3-й период
43:10
Лукас Раймонд
43:50
Кристиан Косастуль
43:50
Оскар Сундквист
46:03
Ноа Стин
48:50
Стиан Сольберг
49:11
Эйрик Сальстен
(Мартин Реннилль)
53:16
Тинус Лук Коблар
53:16
Вигго Бьорк
Статистика
Норвегия
Швеция
Штрафное время
14
10
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит