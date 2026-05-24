Сборная Норвегии впервые с 2011 года обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 3:2 одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Стеен (10-я, 34-я минуты) и Эйрик Сальтсен (50). У проигравших отличились Ивар Стенберг (23) и Лукас Рэймонд (44). На 9-й минуте Рэймонд не смог реализовать буллит.
Сборной Норвегии удалось обыграть шведов на чемпионате мира впервые за 15 лет. В последний раз подобный результат в матче этих команд был зафиксирован во время группового этапа мирового первенства — 2011. Тогда норвежцы одолели соперника со счетом 5:4 после серии буллитов. После этого команды встречались между собой шесть раз.
На счету норвежцев стало 10 очков после 5 матчей, в активе шведов 9 баллов по итогам 6 игр. Команды занимают 4-е и 5-е места в турнирной таблице группы B соответственно. В следующем матче сборная Норвегии 25 мая сыграет против команды Чехии, шведы днем позднее встретятся со словаками.
Параллельный матч группы A завершился победой сборной Германии над командой Австрии (6:2).
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.
Петтер Торесен
Сэм Халлам
Хенрик Хаукеланн
Арвид Седерблум
(00:00-57:40)
07:59
Расмус Асплунд
08:10
Лукас Раймонд
09:32
Ноа Стин
(Эскильд Бакке Ольсен, Петтер Вестерхейм)
21:58
Миккел Эриксен
22:23
Ивар Стенберг
(Джек Берглунд, Вигго Бьорк)
25:52
Мартин Реннилль
26:46
Симон Хольмстрем
31:39
Макс Крогдаль
33:15
Ноа Стин
(Ховард Эстрем Сальстен)
36:03
Якоб Сильферберг
43:10
Лукас Раймонд
43:50
Кристиан Косастуль
43:50
Оскар Сундквист
46:03
Ноа Стин
48:50
Стиан Сольберг
49:11
Эйрик Сальстен
(Мартин Реннилль)
53:16
Тинус Лук Коблар
53:16
Вигго Бьорк
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит