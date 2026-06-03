В НХЛ заявили, что IIHF не ждет бойкотов в случае допуска сборной России

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не ждет бойкотов со стороны национальных федераций в случае допуска сборной России до соревнований. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист телеканала TSN Крис Джонстон.
«Я говорил с представителями IIHF на эту тему. Они не ожидают никаких проблем с тем, что финны, шведы, чехи могут бойкотировать турниры, если сборная России будет допущена до них», — отметил Дэйли, добавив, что действия НХЛ будут зависеть от решений IIHF.
Ранее ТАСС сообщал, что дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос. Президент IIHF Люк Тардиф, заявил, что организация поднимет соответствующий вопрос в сентябре.
Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. В январе IIHF на заседании совета продлила санкции в отношении сборных России и Белоруссии. 28 мая стало известно, что команда Белоруссии примет участие в юниорском чемпионате мира по хоккею (среди игроков до 18 лет), который пройдет в 2027 году.
В Кубке мира 2028 года, который проводит НХЛ, должны сыграть восемь сборных. При этом комиссар НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что окончательного решения относительно участия российских хоккеистов в турнире еще не принято. Матчи пройдут в Канаде и Чехии.