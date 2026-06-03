В НХЛ заявили, что IIHF не ждет бойкотов в случае допуска сборной России

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. В январе IIHF на заседании совета продлила санкции в отношении сборных России и Белоруссии. 28 мая стало известно, что команда Белоруссии примет участие в юниорском чемпионате мира по хоккею (среди игроков до 18 лет), который пройдет в 2027 году.