Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

Отстраненная сборная России сохранила лидерство в рейтинге IIHF

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отстраненная от участия в международных турнирах сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Источник: Reuters

В воскресенье сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме финального матча хозяев турнира швейцарцев (1:0).

По окончании турнира на счету сборной России стало 5510 очков. Второе место занимает сборная Швейцарии (5335 очков), тройку лидеров замыкает команда Канады (5305).

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. На официальном сайте IIHF рейтинги сборных России и Белоруссии указываются отдельно от основного списка.

В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.