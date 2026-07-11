Вице‑комиссар НХЛ: «В вопросе попадания сборной России на Кубок мира-2028 пока нет окончательного решения»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по отстранению российских атлетов от международных соревнований во всех видах спорта.
Кубок мира отличается от чемпионата мира тем, что организатором турнира выступает НХЛ, а не ИИХФ. На турнире также выступают всего восемь сборных.
«В вопросе попадания сборной России на Кубок Мира 2028 пока нет окончательного решения. Очевидно, что последние рекомендации МОК повышают шансы россиян сыграть на этом турнире», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
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