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Хоккеист Протас хотел бы попробовать свои силы на международной арене

Сборная Белоруссии отстранена от участия в международных турнирах.

Источник: AP 2024

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас хотел бы попробовать свои силы на международном уровне в составе сборной Белоруссии. Об этом 25-летний хоккеист рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что юниорскую и женскую сборные Белоруссии допустили до участия в международных турнирах.

«Конечно, хотелось бы попробовать свои силы на международном уровне, представить свою страну, — сказал Протас. — Но пока такой возможности нет. Нам остается только работать, становиться лучше во всем и надеяться, что рано или поздно нас вернут».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.