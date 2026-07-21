Хоккеист Протас хотел бы попробовать свои силы на международной арене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас хотел бы попробовать свои силы на международном уровне в составе сборной Белоруссии. Об этом 25-летний хоккеист рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что юниорскую и женскую сборные Белоруссии допустили до участия в международных турнирах.
«Конечно, хотелось бы попробовать свои силы на международном уровне, представить свою страну, — сказал Протас. — Но пока такой возможности нет. Нам остается только работать, становиться лучше во всем и надеяться, что рано или поздно нас вернут».
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.