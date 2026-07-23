Министр спорта сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов

«По хоккею мы пошли сейчас в суды. Все, там движение пошло. И мы одержали же победу в дисциплинарном комитете еще до решения МОК. Это было досудебное разбирательство. И все решения Международной федерацией хоккея по дискриминации нашей сборной отменены. Там логика юридическая сложная. Но мы будем действовать через суд», — сказал Дегтярев.