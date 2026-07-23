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Министр спорта сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о начале судебных разбирательств по возвращению российских хоккеистов на международную арену.

Источник: Газета.Ру

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о начале судебных разбирательств по возвращению российских хоккеистов на международную арену. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«По хоккею мы пошли сейчас в суды. Все, там движение пошло. И мы одержали же победу в дисциплинарном комитете еще до решения МОК. Это было досудебное разбирательство. И все решения Международной федерацией хоккея по дискриминации нашей сборной отменены. Там логика юридическая сложная. Но мы будем действовать через суд», — сказал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

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