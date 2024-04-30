Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх. У него 151 очко за сезон в целом — рекорд среди россиян в НХЛ | Источник:

30-летний россиянин отметился результативной передачей в заключительной игре серии. Всего у него 7 (0+7) баллов в 5 играх при полезности «минус 1».

За сезон в целом (с учетом регулярки) Кучеров набрал 151 (44+107) балл в 86 играх. Он установил планку нового рекорда среди россиян в НХЛ по этому показателю.