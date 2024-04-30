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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх. У него 151 очко за сезон в целом — рекорд среди россиян в НХЛ

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде» (1−4 в серии, 1:6 в пятом матче).

Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх. У него 151 очко за сезон в целом — рекорд среди россиян в НХЛ | Источник: Sports.Ru

30-летний россиянин отметился результативной передачей в заключительной игре серии. Всего у него 7 (0+7) баллов в 5 играх при полезности «минус 1».

За сезон в целом (с учетом регулярки) Кучеров набрал 151 (44+107) балл в 86 играх. Он установил планку нового рекорда среди россиян в НХЛ по этому показателю.

Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину («Питтсбург», 2008/09, 149 очков в 106 играх, 49+100).

Среди действующих игроков рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (2022/23, 173 балла в 94 играх, 72+101).

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