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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Назаров: «Овечкин провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки — мы от него не отстанем»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Андрей Назаров: «Овечкин провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки — мы от него не отстанем» | Источник: Sports.Ru

В первом раунде плей-офф-2024 «Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0−4 в серии.

"Сезон в КХЛ завершен, но расстраиваться не нужно. Сейчас начинается самая жаркая трансферная пора — открытие рынка свободных агентов. Для болельщиков эта тема всегда интересна. Уже назревает сразу несколько громких переходов.

Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей.

Овечкин в любом случае провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки — мы от него не отстанем", — заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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