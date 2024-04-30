Андрей Назаров: «Овечкин провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки — мы от него не отстанем» | Источник: Sports.Ru

В первом раунде плей-офф-2024 «Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0−4 в серии.

"Сезон в КХЛ завершен, но расстраиваться не нужно. Сейчас начинается самая жаркая трансферная пора — открытие рынка свободных агентов. Для болельщиков эта тема всегда интересна. Уже назревает сразу несколько громких переходов.

Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей.