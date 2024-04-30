Кожевников о рекорде Гретцки: «Приоритетнейшая цель для Овечкина, всего мира и НХЛ. Для “Вашингтона” гонка тоже в плюс — исполнители не очень. Забивать некому, вратарь слабый»

"Не думаю, что вылет из Кубка Стэнли деморализует Александра.
Он быстро оправится и на следующий год пойдет бить рекорд Гретцки. Это приоритетнейшая цель для него. И не только для него, а для всего мира и НХЛ.
Не знаю, как клубы будут настраивать своих защитников в плане игры против Овечкина. Для «Вашингтона» эта гонка тоже в плюс.
Ажиотаж приковывает повышенное внимание к их матчам. Больше зрителей на играх и перед экраном. Что приносит деньги клубу.
Ведь команда по исполнителям не очень. Забивать практически некому, кроме Александра и Оши. Вратарь тоже слабый.
Поэтому неудивительно, что они вылетели от более укомплектованного и сильного «Нью-Йорка», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.