Белорусские хоккеисты проиграли команде России 25 в Омске

Сегодня матч белорусской и российской команд принимала «G-Drive Арена» в Омске. Данный очный поединок стал для сборных вторым из четырех запланированных в мае — в субботу соперники встречались в Астане в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open, там Россия 25 одержала убедительную победу со счетом 6:0. Свое превосходство подопечные Романа Ротенберга довольно быстро продемонстрировали и в Омске: уже на 4-й минуте Захар Бардаков вывел хозяев вперед, а вскоре Арсений Грицюк увеличил преимущество россиян до двух голов.



Во втором периоде неприятности для белорусов продолжились: в начале трети Сергей Кузнецов получил удаление за подножку, и на реализацию лишнего соперникам хватило всего 15 секунд — Грицюк оформил дубль. Незадолго до ухода на перерыв форвард России 25 Максим Соркин забросил четвертую шайбу своей команды, после чего голкипер белорусов Алексей Снытко уступил место в воротах Максиму Лубскому.



В заключительной трети счет на табло не изменился, в итоге 0:4 — сборная Беларуси терпит второе крупное поражение подряд. Наши хоккеисты не могут пробить голкипера России 25 Артемия Плешкова уже на протяжении 120 минут. Следующий поединок белорусов и россиян в рамках серии «Лига Ставок. Большой тур сборной» состоится в четверг в Туле. Турне команд завершится 11 мая на льду «Минск-Арены».