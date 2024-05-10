Панарин забил 3-й гол в овертаймах матчей плей-офф и повторил рекорд Радулова среди россиян в НХЛ | Источник: Sports.Ru

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными.

В овертаймах он также забивал в 1-м матче серии с «Вашингтоном» в 2018 году (за «Коламбус») и в 7-м матче серии с «Питтсбургом» в 2022 году (за «Рейнджерс»).

Панарин делит 1-е место среди россиян в НХЛ по этому показателю с Александром Радуловым. Оба игрока провели за карьеру по 15 матчей плей-офф с овертаймами и забросили в них по 3 шайбы.

В целом у Радулова 67 игр и 49 (21+28) баллов в плей-офф, у Панарина — 64 игры и 55 (20+35) баллов.

Добавим, что по 2 шайбы в овертаймах матчей плей-офф забросили 4 россиянина — Сергей Кривокрасов, Вячеслав Козлов, Евгений Малкин и Никита Кучеров.