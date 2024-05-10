Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Колорадо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
Германия
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швеция
США
Все события
07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин забил 3-й гол в овертаймах матчей плей-офф и повторил рекорд Радулова среди россиян в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3−0).

Панарин забил 3-й гол в овертаймах матчей плей-офф и повторил рекорд Радулова среди россиян в НХЛ | Источник: Sports.Ru

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными.

В овертаймах он также забивал в 1-м матче серии с «Вашингтоном» в 2018 году (за «Коламбус») и в 7-м матче серии с «Питтсбургом» в 2022 году (за «Рейнджерс»).

Панарин делит 1-е место среди россиян в НХЛ по этому показателю с Александром Радуловым. Оба игрока провели за карьеру по 15 матчей плей-офф с овертаймами и забросили в них по 3 шайбы.

В целом у Радулова 67 игр и 49 (21+28) баллов в плей-офф, у Панарина — 64 игры и 55 (20+35) баллов.

Добавим, что по 2 шайбы в овертаймах матчей плей-офф забросили 4 россиянина — Сергей Кривокрасов, Вячеслав Козлов, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Рекордом лиги владеет Джо Сакик (8 шайб в 44 играх с овертаймами).

Читайте также от «Sports»
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
«Только так и выигрывают. Суки московские»
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез
«Факел» получил штраф за заряд фанатов против «Зенита» – и пообещал забанить «провокаторов»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь