Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Ковалева. У него 46 шайб в 105 играх | Источник:

Всего в 8 играх текущего плей-офф на его счету 4 (2+2) очка. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 68 (46+22) очков в 105 играх.