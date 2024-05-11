«Минск-Арена» примет матч сборных Беларуси и России по хоккею

В этом месяце национальная команда Беларуси по хоккею провела четыре матча. В конце минувшей недели подопечные Дмитрия Квартальнова приняли участие в турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, где обыграли сборную Казахстана (5:4 в овертайме), а также разгромно проиграли россиянам (0:6). Далее наши хоккеисты продолжили серию против «России 25» матчами в Омске и Туле, обе встречи закончились крупными поражениями (0:4 и 2:6). Поразить ворота соперника белорусам не удавалось на протяжении 128 игровых минут подряд.



По ходу майского турне в составе нашей национальной команды дебютировали голкиперы Сергей Большаков, Алексей Снытко и Максим Лубский, защитник Даниил Липский, а также нападающие Мирослав Михалев и Николай Салыго. В сумме за три игры против россиян и одной против Казахстана лучшим бомбардиром сборной является Виталий Пинчук (2+2), три гола на счету Александра Скоренова, признанного лучшим форвардом турнира в Астане.



«Очень хочется выдать положительный результат при своих трибунах, потому что, если получится такой же матч, как до этого в России, перед болельщиками будет неприятно. Настраиваемся на победу. Думаю, у нас это получится», — сказал Никита Пышкайло.



«Это последняя домашняя игра сезона. Понимаем, что команду России можно победить, если правильно действовать и выполнять установки тренера. Я думаю, все парни будут заряжены», — считает Сергей Кузнецов.



Год назад команды Беларуси и России («Россия 25») провели в Минске два поединка — тогда на льду «Чижовка-Арены» соперники обменялись победами. Заключительный матч хоккейного сезона-23/24 стартует в «Минск-Арене» в 17.00.