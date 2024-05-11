Роман Ротенберг: «Овечкин сам себя сделал — бросал 1000 раз за день в стенку. Соседи жаловались, но он стал одним из величайших хоккеистов» | Источник: Sports.Ru

"Тот же самый Александр Овечкин. Он ведь сам себя сделал.

Его отец мне рассказывал — царство ему небесное — как Саша дома, в квартире отрабатывал свои броски. Он просто бросал тысячу раз за день в стенку. Соседи жаловались, но Овечкин стал одним из величайших хоккеистов.

Он забил больше всех в мире. Да, пока идет на втором месте, но Гретцки он еще обгонит. А почему так вышло? Потому что Овечкин правильно тренировал свой бросок — дома, в квартире. Он очень хотел забивать.