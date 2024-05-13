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10:17 (мск), источник: ТАСС

Крупные суммы страховок препятствуют вызову белорусских игроков НХЛ на матчи с россиянами

Президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович отметил, что игроки из Национальной хоккейной лиги всегда готовы сыграть за команду.

Беларусь
Вашингтон
Калгари
Источник: AP 2023

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большие суммы страховок, которые нужно выплатить за участие белорусских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), мешают тренерскому штабу сборной Белоруссии вызвать их на матчи с командой «Россия-25». Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

Сборная Белоруссии уступила во всех четырех матчах команде «Россия 25» — в Астане, Омске, Туле и Минске. После игры в Туле главный тренер белорусов Дмитрий Квартальнов посетовал на то, что тренерский штаб не может вызвать в команду игроков из-за океана.

«В следующем году мы учтем все ошибки, сделанные в этом году. Будем уже непосредственно готовиться к туру сборных с учетом тех промахов, которые мы видим сейчас, учитывая формирование состава», — сказал Богданович.

Из белорусских игроков НХЛ, имеющих твердое место в составе, за океаном выступают нападающие Алексей Протас («Вашингтон») и Егор Шарангович («Калгари»).

«Они с удовольствием выступят за свою страну, но решающую роль играют страховки. Нужно выплатить большие суммы, чтобы они могли сыграть в наших матчах. А так ребята готовы всегда сыграть за нашу команду», — отметил Богданович.

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