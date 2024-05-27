Кожевников о ЧМ-2024: «Россия точно была бы в тройке. Нужно брать в расчет игроков НХЛ — Овечкин, Орлов, Свечников. Команда была бы очень хорошая» | Источник: Sports.Ru

"Если бы сборная России играла на этом турнире, она показала бы себя очень хорошо.

В тройке бы точно была, я не сомневаюсь, потому что нужно брать в расчет не только игроков здесь, но и в НХЛ тоже.

Там же сколько повылетало в плей-офф: и Овечкин, и Орлов, и Свечников.