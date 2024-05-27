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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников о ЧМ-2024: «Россия точно была бы в тройке. Нужно брать в расчет игроков НХЛ — Овечкин, Орлов, Свечников. Команда была бы очень хорошая»

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

Кожевников о ЧМ-2024: «Россия точно была бы в тройке. Нужно брать в расчет игроков НХЛ — Овечкин, Орлов, Свечников. Команда была бы очень хорошая» | Источник: Sports.Ru

"Если бы сборная России играла на этом турнире, она показала бы себя очень хорошо.

В тройке бы точно была, я не сомневаюсь, потому что нужно брать в расчет не только игроков здесь, но и в НХЛ тоже.

Там же сколько повылетало в плей-офф: и Овечкин, и Орлов, и Свечников.

Одни из сильнейших игроков мира вылетели, так что команда была бы очень хорошая", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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