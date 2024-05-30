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30 мая, источник: Sports.Ru

Овечкин убрал бы видеоповторы из хоккея: «Судьи принимают не очень понятные решения. Сейчас отменили, а в такой же ситуации — засчитали»

— Александр, если бы у тебя была возможность изменить какое-то правило либо вообще убрать его в хоккее, какое это правило и почему?

Овечкин убрал бы видеоповторы из хоккея: «Судьи принимают не очень понятные решения. Сейчас отменили, а в такой же ситуации — засчитали» | Источник: Sports.Ru

— Видеоповтор. Ну, во-первых, когда смотришь видеоповтор, судьи принимают такие не очень понятные решения, был ли офсайд, был ли гол.

Ну как бы вот это мне непонятно. Сейчас они отменили, а в такой же ситуации на следующей игре они засчитали.

— То есть решение с игры это оптимальное?

— Да.

— Ну хорошо, вот решение с игры, допустим, а после матча посмотрели, оказалось, что оно неверное в вашу пользу, а это, например, решило выход в следующий раунд. Ну просто всем согласиться?

— Да.

— Видео же вообще в целом должно же помогать вроде, разве нет?

— Ну оно иногда помогает, иногда не помогает.

То есть ты делаешь запрос, понимаешь, что там въехали во вратаря, гола не должно быть, а получается так, что его засчитывают, а у нас если такая же ситуация, наоборот, они не засчитывают.

И вот сидишь и думаешь зачем это нужно вообще? — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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