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10:59 (мск), источник: ТАСС

Фетисов хочет сыграть в хоккей на Северном полюсе, чтобы обозначить проблему таяния льда

В этом году 100-летний юбилей отмечает возглавляемое Фетисовым Всероссийское общество охраны природы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный матч на Северном полюсе в следующем году должен привлечь внимание к проблеме таяния льда в этом регионе. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды Вячеслав Фетисов.

«Мы уже сыграли и на Ленских столбах, и на Чукотке, и наша цель — сыграть на Северном полюсе. Может, не в этом году, а в следующем мы обязательно туда поедем. В свое время препятствием была логистика через Норвегию, потом пандемия, теперь все, что связано с СВО, — сказал Фетисов. — Мы хотели сделать это как мировое событие, пригласить людей, чтобы обозначить эту проблему. Все-таки лед в Арктике тает быстрее, чем предполагали ученые. Это тоже серьезно повлияет на нашу жизнь на планете Земля, хочу подчеркнуть. И мы тоже обязаны об этом думать».

В нынешнем году 100-летний юбилей отмечает возглавляемое Фетисовым Всероссийское общество охраны природы.

«Мы готовимся к юбилею, надеемся, что оно проводит на высоком уровне, что поддержат и администрация президента, и правительство. Потому что беспрецедентная история. Только вдумайтесь — мы раньше всех задумались о нашем богатстве: лесе, воде, климате, Арктике, юннатском движении. В 90-е годы сами отдали эту поляну “Гринпису” и Фонду дикой природы. Многие еще хранят эти членские удостоверения. Стараемся вернуть репутацию организации. Это сложный процесс, за это время появилось тысячи природоохранных организаций — кто-то делает свою работу добросовестно, кто-то дискредитирует все это направление эколога. Я благодарен своим коллегам в регионах, которые сохранили эту организацию, кто серьезным образом влияет на ситуацию, старается найти баланс между экономическим и экологическим развитием», — отметил он.

В середине февраля Фетисов участвовал в матче на льду озера Байкал. «Мы понимаем, что желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьезный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов. Мне шлют каждый день всякие ролики, что там происходит. И мы должны понимать, не дай бог эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны и наших поколений. Здесь мы благодарны коллегам, выезжаем четвертый год на Байкал, играем в хоккей, говорим об экологии, о сохранности озера, традициях, благодарности живущих на Байкале. Они — носители этих ценности, особенно коренные народы. Непростая история, но борьба продолжается, но мы надеемся, что разум возобладает. И мы сумеем найти этот баланс, который позволит нам экономически развиться и ни в коем случае не нарушить эту систему, что очень важно», — сказал Фетисов.

Решение о всяком строительстве на берегу озера должно быть подробно проанализировано, отметил Фетисов. «Давайте взвешенно к этому подойдем, все промониторим, оцифруем, посмотрим из космоса, каким образом это все выглядит, и только потом будем принимать решения. Может, в этом и есть смысл, а может и нет. Но так просто сказать, что я хочу сегодня построить на Байкале гостиничный комплекс, уже не работает. Президент нам сказал, что Байкал — наше все, и то, что вы должны сегодня предлагать, — это минимальная, нулевая нагрузка на природу и экологию Байкала. Если есть такие технологии, то приходите и будем это обсуждать», — объяснил он.

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