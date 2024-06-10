Крикунов об Овечкине: «Ему хватит сил выиграть Кубок Стэнли еще раз, но сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, трофей — все-таки командная работа»

"Овечкину хватит сил, чтобы выиграть Кубок Стэнли еще раз, все будет зависит от того, как он настроится. Думаю, что сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, ведь остается всего 42 шайбы. За два года он может забить такое количество и обойти Гретцки. Пускай лучшим будет наш бомбардир. Рекорд в большей степени зависит только от Овечкина. Хотя и от других игроков тоже: отдадут передачу или нет. Но, думаю, партнерам тоже интересно поучаствовать в этом рекорде.
А Кубок Стэнли — все-таки командная работа, где другие факторы тоже играют большую роль", — сказал бывший тренер сборной России Крикунов.
В этом сезоне Овечкин провел 79 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (31+34) очков при показателе полезности «-22». В плей-офф россиянин результативными действиями не отметился.
Александр выигрывал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли в 2018 году.
Каменский об Овечкине: «Поможет “Вашингтону” выиграть Кубок Стэнли, если будет сильный подбор игроков. Он классный хоккеист и знает, как побеждать».