Крикунов об Овечкине: «Ему хватит сил выиграть Кубок Стэнли еще раз, но сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, трофей — все-таки командная работа»

"Овечкину хватит сил, чтобы выиграть Кубок Стэнли еще раз, все будет зависит от того, как он настроится. Думаю, что сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, ведь остается всего 42 шайбы. За два года он может забить такое количество и обойти Гретцки. Пускай лучшим будет наш бомбардир. Рекорд в большей степени зависит только от Овечкина. Хотя и от других игроков тоже: отдадут передачу или нет. Но, думаю, партнерам тоже интересно поучаствовать в этом рекорде.