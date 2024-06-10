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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дубас об омоложении состава «Питтсбурга»: «Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности. Наши опытные ребята помогут молодежи»

«Пингвинс» в минувшем сезоне располагали составом с наибольшим средним возрастном в НХЛ. Клуб не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд.
Дубас об омоложении состава «Питтсбурга»: «Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности. Наши опытные ребята помогут молодежи» | Источник: Sports.Ru

"Что я действительно усвоил за первый год в клубе, так это то, что нам нужно сделать все возможное, чтобы в команде появились качественные молодые игроки. Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности.

Наши опытные ребята — Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон, Раст — помогут молодым игрокам быстрее набрать обороты.

Обмен Джейка Генцела перед дедлайном стал движением в этом направлении. Мы хотели получить молодых игроков, уже получивших определенный опыт после драфта.

У «Каролины» большой пул проспектов, поэтому мы постарались сделать свою работу и найти нужных ребят. Мы считаем, что приход Василия Пономарева и Вилле Койвунена отвечает нашим интересам«, — сказал генеральный менеджер “Пингвинс”.

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