Дубас об омоложении состава «Питтсбурга»: «Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности. Наши опытные ребята помогут молодежи»

"Что я действительно усвоил за первый год в клубе, так это то, что нам нужно сделать все возможное, чтобы в команде появились качественные молодые игроки. Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности.
Наши опытные ребята — Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон, Раст — помогут молодым игрокам быстрее набрать обороты.
Обмен Джейка Генцела перед дедлайном стал движением в этом направлении. Мы хотели получить молодых игроков, уже получивших определенный опыт после драфта.
У «Каролины» большой пул проспектов, поэтому мы постарались сделать свою работу и найти нужных ребят. Мы считаем, что приход Василия Пономарева и Вилле Койвунена отвечает нашим интересам«, — сказал генеральный менеджер “Пингвинс”.