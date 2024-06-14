Тарасенко — 7-й россиянин в истории НХЛ с 4+ голами в финалах Кубка Стэнли. Он обошел Овечкина, Буре и Ларионова | Источник: Sports.Ru

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

Гол стал для Тарасенко 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Рекорд среди россиян по числу голов в финалах делят Сергей Федоров (8 в 17 играх, все — за «Детройт») и Евгений Малкин (8 в 25, «Питтсбург»).

В топ-3 также входит Никита Кучеров (6 в 22, «Тампа»). За ним следуют Валерий Ничушкин (4 в 6, «Колорадо»), Алексей Ковалев (4 в 7, «Рейнджерс»), Сергей Брылин (4 в 23, «Нью-Джерси») и Тарасенко.