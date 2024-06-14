Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ | Источник:

Больше передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ удавалось сделать только Уэйну Гретцки (2 раза в составе «Эдмонтона», 1988 — 31 в 19 играх, 1985 — 30 в 18). Кроме того, 1987 году у него было 29 передач в 21 матче.