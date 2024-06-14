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07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0−3).

Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ | Источник: Sports.Ru

В 21 матче в текущем плей-офф на счету 27-летнего канадца 34 (5+29) очка.

Больше передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ удавалось сделать только Уэйну Гретцки (2 раза в составе «Эдмонтона», 1988 — 31 в 19 играх, 1985 — 30 в 18). Кроме того, 1987 году у него было 29 передач в 21 матче.

По числу очков за один плей-офф Макдэвид делит 2-е место в XXI веке с Никитой Кучеровым (2020, «Тампа», 34 очка в 25 играх, 7+27).

Рекорд текущего столетия принадлежит Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 36 в 24, 14+22). Рекорд лиги — Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 в 18, 17+30).

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