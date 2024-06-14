Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ
Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0−3).
Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0−3).
В 21 матче в текущем плей-офф на счету 27-летнего канадца 34 (5+29) очка.
Больше передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ удавалось сделать только Уэйну Гретцки (2 раза в составе «Эдмонтона», 1988 — 31 в 19 играх, 1985 — 30 в 18). Кроме того, 1987 году у него было 29 передач в 21 матче.
По числу очков за один плей-офф Макдэвид делит 2-е место в XXI веке с Никитой Кучеровым (2020, «Тампа», 34 очка в 25 играх, 7+27).
Рекорд текущего столетия принадлежит Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 36 в 24, 14+22). Рекорд лиги — Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 в 18, 17+30).