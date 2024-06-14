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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком

Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ.

Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком | Источник: Sports.Ru

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд НХЛ и КХЛ. Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия.

На постере изображены Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Михаил Сергачев («Тампа»), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Александр Радулов («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак») и Илья Ковальчук.

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