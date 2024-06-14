Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком
Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ.
Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд НХЛ и КХЛ. Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия.
На постере изображены Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Михаил Сергачев («Тампа»), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Александр Радулов («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак») и Илья Ковальчук.