Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком | Источник:

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд НХЛ и КХЛ. Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия.