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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин решили организовать матч в Москве.
Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», также примет в нем участие — он выступил одним из идейных вдохновителей.

Матч пройдет на одном из крупных стадионов Москвы. Ожидается, что билеты появятся в продаже, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Отмечается, что это отдельное мероприятие, которое устраивают хоккеисты. Игра пройдет в формате хоккеисты НХЛ против игроков КХЛ.

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