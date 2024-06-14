Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», также примет в нем участие — он выступил одним из идейных вдохновителей.

Матч пройдет на одном из крупных стадионов Москвы. Ожидается, что билеты появятся в продаже, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.