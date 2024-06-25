Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале | Источник: Sports.Ru

Капитан «Ойлерс» был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024 по итогам голосования журналистов. На церемонию награждения он не вышел.

27-летний форвард завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 матчах при полезности «+12». В двух последних играх финальной серии игрок не отметился результативными действиями.

Он установил новый рекорд лиги по передачам за один розыгрыш плей-офф (превзошел достижение Уэйна Гретцки — 31 в 19 играх, 1988, «Эдмонтон»).

Также на его счету лучший результат по очкам за один розыгрыш в XXI веке (превзошел достижение Евгения Малкина, 36 в 24 играх, 2009, «Питтсбург»). В истории лиги больше набирали только Гретцки и Марио Лемье.

Макдэвид — 2-й в истории полевой игрок проигравшей в финале Кубка Стэнли команды, признанный MVP плей-офф. Первым был форвард «Филадельфии» Реджи Лич в 1976 году.

«Флайерс» уступили в финальной серии «Монреалю» (0−4) и не сумели сделать три-пит, но Лич установил рекорд по голам за один розыгрыш (19 в 16 играх). Он не побит до сих пор, только один раз повторен Яри Курри из «Эдмонтона» в 1985 году (19 в 18 играх).