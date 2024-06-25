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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Барков — 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4−3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

Барков — 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й | Источник: Sports.Ru

28-летний форвард «Пантерс» стал 1-м финским и 5-м европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.

Ранее в список вошли защитники Никлас Лидстрем (Швеция, «Детройт»-2008) и Здено Хара (Словакия, «Бостон»-2011), форварды Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»-2018) и Габриэль Ландескуг (Швеция, «Колорадо»-2022).

? «Флорида» — чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

Почему капитан «Флориды» Александр Барков играет за Финляндию, а не за Россию.

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