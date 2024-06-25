Барков — 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4−3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4−3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
28-летний форвард «Пантерс» стал 1-м финским и 5-м европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.
Ранее в список вошли защитники Никлас Лидстрем (Швеция, «Детройт»-2008) и Здено Хара (Словакия, «Бостон»-2011), форварды Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»-2018) и Габриэль Ландескуг (Швеция, «Колорадо»-2022).
? «Флорида» — чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!
Почему капитан «Флориды» Александр Барков играет за Финляндию, а не за Россию.