Барков — 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й | Источник: Sports.Ru

28-летний форвард «Пантерс» стал 1-м финским и 5-м европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.

Ранее в список вошли защитники Никлас Лидстрем (Швеция, «Детройт»-2008) и Здено Хара (Словакия, «Бостон»-2011), форварды Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»-2018) и Габриэль Ландескуг (Швеция, «Колорадо»-2022).

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