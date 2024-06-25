Журова о неупоминании россиян в статье ИИХФ: «Европа неправильно считывает посыл из Америки. Американцы ничего не запрещают, Овечкин входит в Putin Team, спокойно играет в НХЛ, его уважают» | Источник:

"Может, это конкретный человек, писавший статью, не любит россиян и таким образом выразил свою позицию. Возможно, там и нет политики, чисто человеческий фактор.

Мне кажется, что Европа неправильно считывает посыл из Америки. Сами американцы ничего не запрещают, даже Саша Овечкин входит в команду президента России Putin Team, спокойно играет в НХЛ и его все уважают", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.