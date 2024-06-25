Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов — тренеры | Источник:

Согласие на участие в матче уже подтвердили Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачев, Александр Никишин и другие звезды российского хоккея, сообщает «Матч ТВ».