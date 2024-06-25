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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов — тренеры

Благотворительный хоккейный гала‑матч, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов — тренеры | Источник: Sports.Ru

Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Согласие на участие в матче уже подтвердили Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачев, Александр Никишин и другие звезды российского хоккея, сообщает «Матч ТВ».

Сборными НХЛ и КХЛ будут руководить тренеры Игорь Ларионов и Андрей Разин.

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