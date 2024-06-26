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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюк объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк заявил, что решение о завершении карьеры хоккеиста далось ему очень сложно.

Источник: РИА "Новости"

«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать», — сказал Дацюк журналистам.

Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула.

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