Дацюк объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк заявил, что решение о завершении карьеры хоккеиста далось ему очень сложно.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк заявил, что решение о завершении карьеры хоккеиста далось ему очень сложно.
«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать», — сказал Дацюк журналистам.
Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула.