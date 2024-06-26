Дацюк объявил о завершении карьеры

«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать», — сказал Дацюк журналистам.