Барулин о том, что Кучерову не дали «Харт Трофи»: «В НХЛ делают все, чтобы занизить ценность русских хоккеистов. Убирают наших ребят из всяких видеоигр» | Источник: Sports.Ru

Бывший вратарь сборной России высказался о том, что форвард «Тампы» Никита Кучеров не получил приз самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Он занял 2-е место в голосовании журналистов.

«Вы же понимаете, почему все это происходит? Они делают все возможное, чтобы занизить ценность русских хоккеистов. Это про то, что Кучеров стал вторым в голосовании за “Харт Трофи”.

То же самое говорили и про Овечкина, и Гашек говорил, что ему надо запретить играть (комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил на это, что Гашек не может говорить за всю Чехию — Sports), чтобы он не побил рекорд Гретцки, и убирают наших ребят из всяких видеоигр, и все подобное.