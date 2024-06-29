Иван Демидов: «Имею все навыки, мастерство, позволяющее быть игроком НХЛ. Мне как ролевая модель больше подходят Капризов и Кучеров» | Источник: Sports.Ru

— В прошлое межсезонье вас в СКА наигрывали на позиции центра. Вы готовы в «Монреале» стать центрфорвардом?

— Тут больше будет зависеть не от меня, а от мнения тренерского штаба «Канадиенс».

Если клуб захочет, чтобы я играл в центре, то я это сделаю. И буду только рад этой возможности.

— Вас справедливо сравнивают с Евгением Малкиным?

— Я не знаю, честно. Мне как ролевая модель больше подходят Кирилл Капризов и Никита Кучеров. С ними я более схож по стилю игры.

— Капризов уехал в НХЛ в 23 года, подписав перед этим трехлетний контракт с ЦСКА. Вы готовы выступать в НХЛ уже через сезон, когда закончится ваш контракт со СКА? Или лучше остаться в КХЛ на несколько лет?

— Думаю, что имею все навыки, техническое мастерство, что позволяет мне быть игроком НХЛ.