Иван Демидов: «Имею все навыки, мастерство, позволяющее быть игроком НХЛ. Мне как ролевая модель больше подходят Капризов и Кучеров»
Российский нападающий выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
Российский нападающий выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
— В прошлое межсезонье вас в СКА наигрывали на позиции центра. Вы готовы в «Монреале» стать центрфорвардом?
— Тут больше будет зависеть не от меня, а от мнения тренерского штаба «Канадиенс».
Если клуб захочет, чтобы я играл в центре, то я это сделаю. И буду только рад этой возможности.
— Вас справедливо сравнивают с Евгением Малкиным?
— Я не знаю, честно. Мне как ролевая модель больше подходят Кирилл Капризов и Никита Кучеров. С ними я более схож по стилю игры.
— Капризов уехал в НХЛ в 23 года, подписав перед этим трехлетний контракт с ЦСКА. Вы готовы выступать в НХЛ уже через сезон, когда закончится ваш контракт со СКА? Или лучше остаться в КХЛ на несколько лет?
— Думаю, что имею все навыки, техническое мастерство, что позволяет мне быть игроком НХЛ.
Мне нужно только поработать в ближайшем сезоне над взрывной скоростью и набрать еще немного мышц, — сказал Иван Демидов.